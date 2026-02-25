Logwin Aktie
WKN DE: A2DR54 / ISIN: LU1618151879
|
25.02.2026 10:58:43
EQS-AFR: Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Logwin AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Logwin AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports
25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Logwin AG
|an de Längten 5
|6776 Grevenmacher
|Luxemburg
|Internet:
|www.logwin-logistics.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2281382 25.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!