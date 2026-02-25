EQS-AFR: Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Logwin AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026

Ort:

Hiermit gibt die Logwin AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports

