Logwin Aktie

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WKN DE: A2DR54 / ISIN: LU1618151879

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23.04.2026 09:34:33

EQS-AFR: Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Logwin AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

23.04.2026 / 09:34 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Logwin AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Logwin AG
an de Längten 5
6776 Grevenmacher
Luxemburg
Internet: www.logwin-logistics.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2313768  23.04.2026 CET/CEST

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