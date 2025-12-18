LS telcom Aktie
WKN: 575440 / ISIN: DE0005754402
|
18.12.2025 09:59:53
EQS-AFR: LS telcom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LS telcom AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die LS telcom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.12.2025
Ort: https://www.lstelcom.com/de/investor-relations/finanzberichte/
18.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LS telcom AG
|Im Gewerbegebiet 31-33
|77839 Lichtenau
|Deutschland
|Internet:
|www.LStelcom.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2248286 18.12.2025 CET/CEST
