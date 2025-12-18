EQS-AFR: LS telcom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LS telcom AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

LS telcom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.12.2025

Ort:

Hiermit gibt die LS telcom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 19.12.2025Ort: https://www.lstelcom.com/de/investor-relations/finanzberichte/

