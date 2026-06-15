LS telcom Aktie
WKN: 575440 / ISIN: DE0005754402
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15.06.2026 15:46:04
EQS-AFR: LS telcom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LS telcom AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die LS telcom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.06.2026
Ort: https://www.lstelcom.com/de/investor-relations/finanzberichte/
15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LS telcom AG
|Im Gewerbegebiet 31-33
|77839 Lichtenau
|Deutschland
|Internet:
|www.LStelcom.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2346360 15.06.2026 CET/CEST
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