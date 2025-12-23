Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktie

Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519990 / ISIN: DE0005199905

23.12.2025 10:00:03

EQS-AFR: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

23.12.2025 / 10:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: March 20, 2026
Address: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/geschaeftsberichte

Language: English
Date of disclosure: March 20, 2026
Address: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/en/company/investor-relations/financial-publications/annual-reports

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: July 28, 2026
Address: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/zwischenberichte

Language: English
Date of disclosure: July 28, 2026
Address: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/en/company/investor-relations/financial-publications/quarterly-reports

23.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Marienplatz 11
80331 München
Germany
Internet: www.ludwigbeck.de

 
End of News EQS News Service

2250762  23.12.2025 CET/CEST

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX schwächelt -- DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt eher ruhig zu. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

