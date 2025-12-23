Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktie

Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519990 / ISIN: DE0005199905

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.12.2025 10:00:03

EQS-AFR: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.12.2025 / 10:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/en/company/investor-relations/financial-publications/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026
Ort: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/zwischenberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026
Ort: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/en/company/investor-relations/financial-publications/quarterly-reports

23.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Marienplatz 11
80331 München
Deutschland
Internet: www.ludwigbeck.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2250762  23.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AGmehr Nachrichten