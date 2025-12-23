EQS-AFR: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.12.2025 / 10:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Ort:

Hiermit gibt die Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 20.03.2026Ort: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/geschaeftsberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 20.03.2026Ort: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/en/company/investor-relations/financial-publications/annual-reports Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 28.07.2026Ort: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/zwischenberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 28.07.2026Ort: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/en/company/investor-relations/financial-publications/quarterly-reports

23.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News