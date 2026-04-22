Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|
22.04.2026 08:45:23
EQS-AFR: Marinomed Biotech AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Marinomed Biotech AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Marinomed Biotech AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.marinomed.com/de/investoren-esg/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Ort: https://www.marinomed.com/en/investors-esg/financial-publications
22.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Marinomed Biotech AG
|Hovengasse 25
|2100 Korneuburg
|Österreich
|Internet:
|www.marinomed.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2312594 22.04.2026 CET/CEST
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