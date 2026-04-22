Marinomed Biotech Aktie

Marinomed Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

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22.04.2026 08:45:23

EQS-AFR: Marinomed Biotech AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Marinomed Biotech AG / Release of Financial Reports
Marinomed Biotech AG: Release of a Financial report

22.04.2026 / 08:45 CET/CEST
Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Marinomed Biotech AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:

Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)

Language: German
Address: https://www.marinomed.com/de/investoren-esg/finanzpublikationen

Language: English
Address: https://www.marinomed.com/en/investors-esg/financial-publications

22.04.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Austria
Internet: www.marinomed.com

 
End of News EQS News Service

2312594  22.04.2026 CET/CEST

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