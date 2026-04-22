Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
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22.04.2026 08:45:23
EQS-AFR: Marinomed Biotech AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: Marinomed Biotech AG
/ Release of Financial Reports
Marinomed Biotech AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)
Language: German
Address: https://www.marinomed.com/de/investoren-esg/finanzpublikationen
Language: English
Address: https://www.marinomed.com/en/investors-esg/financial-publications
22.04.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Marinomed Biotech AG
|Hovengasse 25
|2100 Korneuburg
|Austria
|Internet:
|www.marinomed.com
|End of News
|EQS News Service
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2312594 22.04.2026 CET/CEST
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