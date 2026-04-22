EQS-AFR: Marinomed Biotech AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Marinomed Biotech AG / Release of Financial Reports

Marinomed Biotech AG: Release of a Financial report



22.04.2026 / 08:45 CET/CEST

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Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Marinomed Biotech AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.marinomed.com/de/investoren-esg/finanzpublikationen Language: EnglishAddress: https://www.marinomed.com/en/investors-esg/financial-publications

22.04.2026 CET/CEST

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