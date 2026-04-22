468 SPAC II Aktie

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WKN DE: A3C81B / ISIN: LU2380748603

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22.04.2026 12:41:13

EQS-AFR: Marley Spoon Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Marley Spoon Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Marley Spoon Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.04.2026 / 12:41 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Marley Spoon Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.marleyspoongroup.com/de/publikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.marleyspoongroup.com/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.marleyspoongroup.com/de/publikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.marleyspoongroup.com/publications

22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Marley Spoon Group SE
9 Rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Luxemburg
Internet: www.marleyspoongroup.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2313046  22.04.2026 CET/CEST

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