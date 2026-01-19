Hermle Aktie
EQS-AFR: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 19, 2026
Address: https://www.hermle.de/finanzberichte
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 18, 2026
Address: https://www.hermle.de/finanzberichte
19.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
|Industriestraße 8-12
|78559 Gosheim
|Germany
|Internet:
|www.hermle.de
