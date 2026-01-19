Hermle Aktie

WKN: 605283 / ISIN: DE0006052830

19.01.2026 09:52:23

EQS-AFR: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

19.01.2026 / 09:52 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: May 19, 2026
Address: https://www.hermle.de/finanzberichte

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 18, 2026
Address: https://www.hermle.de/finanzberichte

19.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Industriestraße 8-12
78559 Gosheim
Germany
Internet: www.hermle.de

 
End of News EQS News Service

2262084  19.01.2026 CET/CEST

