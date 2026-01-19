Hermle Aktie

19.01.2026 09:52:23

EQS-AFR: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

19.01.2026 / 09:52 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.05.2026
Ort: https://www.hermle.de/finanzberichte

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2026
Ort: https://www.hermle.de/finanzberichte

19.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Industriestraße 8-12
78559 Gosheim
Deutschland
Internet: www.hermle.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2262084  19.01.2026 CET/CEST

