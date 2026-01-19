Hermle Aktie
WKN: 605283 / ISIN: DE0006052830
|
19.01.2026 09:52:23
EQS-AFR: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.05.2026
Ort: https://www.hermle.de/finanzberichte
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2026
Ort: https://www.hermle.de/finanzberichte
19.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
|Industriestraße 8-12
|78559 Gosheim
|Deutschland
|Internet:
|www.hermle.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2262084 19.01.2026 CET/CEST
