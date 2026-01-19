EQS-AFR: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



19.01.2026 / 09:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.05.2026

Ort:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.11.2026

Ort:

Hiermit gibt die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 19.05.2026Ort: https://www.hermle.de/finanzberichte Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 18.11.2026Ort: https://www.hermle.de/finanzberichte

