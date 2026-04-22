Maschinenfabrik Heid Aktie
WKN: 69015 / ISIN: AT0000690151
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22.04.2026 15:00:03
EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Maschinenfabrik Heid AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Maschinenfabrik HEID AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.heid.info/jahresberichte.htm
22.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Maschinenfabrik HEID AG
|HEID-Werkstrasse 13
|2000 Stockerau
|Österreich
|Internet:
|http://heid.info/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2312918 22.04.2026 CET/CEST
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