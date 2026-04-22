Maschinenfabrik Heid Aktie
WKN: 69015 / ISIN: AT0000690151
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22.04.2026 15:00:03
EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Maschinenfabrik Heid AG
/ Release of Financial Reports
Maschinenfabrik HEID AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG
Language: German
Address: https://www.heid.info/jahresberichte.htm
22.04.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Maschinenfabrik HEID AG
|HEID-Werkstrasse 13
|2000 Stockerau
|Austria
|Internet:
|http://heid.info/
|End of News
|EQS News Service
|
2312918 22.04.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Maschinenfabrik Heid AG
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22.04.26
|EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
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22.04.26
|EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Release of a Financial report (EQS Group)
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22.04.26
|EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Release of a Financial report (EQS Group)
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22.04.26
|EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
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