EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Maschinenfabrik Heid AG / Release of Financial Reports

Maschinenfabrik HEID AG: Release of a Financial report



22.04.2026 / 15:00 CET/CEST

Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)



Language: German

Address:

Maschinenfabrik HEID AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.heid.info/jahresberichte.htm

22.04.2026 CET/CEST

View original content: EQS News