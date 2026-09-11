Maschinenfabrik Heid Aktie

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WKN: 69015 / ISIN: AT0000690151

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11.09.2026 15:00:01

EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Maschinenfabrik Heid AG / Release of Financial Reports
Maschinenfabrik HEID AG: Release of a Financial report

11.09.2026 / 15:00 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Maschinenfabrik HEID AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://www.heid.info/halbjahresberichte.htm

11.09.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Maschinenfabrik HEID AG
HEID-Werkstrasse 13
2000 Stockerau
Austria
Internet: http://heid.info/
LEI Code: 529900LSSXQBKFUWPG42

 
End of News EQS News Service

2397478  11.09.2026 CET/CEST

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