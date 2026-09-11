EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Maschinenfabrik Heid AG / Release of Financial Reports

Maschinenfabrik HEID AG: Release of a Financial report



11.09.2026 / 15:00 CET/CEST

Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG



Language: German

Address:

Maschinenfabrik HEID AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.heid.info/halbjahresberichte.htm

11.09.2026 CET/CEST

View original content: EQS News