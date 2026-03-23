EQS-AFR: Masterflex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Masterflex SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Masterflex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.03.2026 / 09:30 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.04.2026

Ort:

Hiermit gibt die Masterflex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 31.03.2026Ort: https://www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 31.03.2026Ort: https://www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 10.04.2026Ort: https://www.masterflexgroup.com/investor-relations/financial-reports-of-masterflex-se/

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