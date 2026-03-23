Masterflex Aktie
WKN: 549293 / ISIN: DE0005492938
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23.03.2026 09:30:03
EQS-AFR: Masterflex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Masterflex SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Masterflex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.04.2026
Ort: https://www.masterflexgroup.com/investor-relations/financial-reports-of-masterflex-se/
23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Masterflex SE
|Willy-Brandt-Allee 300
|45891 Gelsenkirchen
|Deutschland
|Internet:
|www.MasterflexGroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2292764 23.03.2026 CET/CEST
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