Masterflex Aktie
WKN: 549293 / ISIN: DE0005492938
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04.08.2026 09:00:04
EQS-AFR: Masterflex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Masterflex SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Masterflex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.masterflexgroup.com/investor-relations/financial-reports-of-masterflex-se/
04.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Masterflex SE
|Willy-Brandt-Allee 300
|45891 Gelsenkirchen
|Deutschland
|Internet:
|www.MasterflexGroup.com
|LEI Code:
|529900F7WN69SXTGTM29
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2371878 04.08.2026 CET/CEST
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