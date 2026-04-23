MATERNUS-Kliniken Aktie
WKN: 604400 / ISIN: DE0006044001
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23.04.2026 09:21:43
EQS-AFR: Maternus-Kliniken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MATERNUS-Kliniken AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Maternus-Kliniken AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.maternus.de/investoren/berichte-publikationen
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.maternus.de/investoren/berichte-publikationen
23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Maternus-Kliniken AG
|Französische Str. 53 - 55
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.maternus.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2304616 23.04.2026 CET/CEST
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