MATERNUS-Kliniken Aktie

MATERNUS-Kliniken für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604400 / ISIN: DE0006044001

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23.04.2026 09:21:43

EQS-AFR: Maternus-Kliniken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MATERNUS-Kliniken AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Maternus-Kliniken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.04.2026 / 09:21 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Maternus-Kliniken AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.maternus.de/investoren/berichte-publikationen

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.maternus.de/investoren/berichte-publikationen

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Maternus-Kliniken AG
Französische Str. 53 - 55
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.maternus.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2304616  23.04.2026 CET/CEST

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