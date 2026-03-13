MAX Automation Aktie
WKN DE: A2DA58 / ISIN: DE000A2DA588
|
13.03.2026 09:00:03
EQS-AFR: MAX Automation SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MAX Automation SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die MAX Automation SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.maxautomation.com/de/investor-relations/finanzberichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.maxautomation.com/de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.maxautomation.com/en/investor-relations/financial-reports
13.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MAX Automation SE
|Steinhöft 11
|20459 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.maxautomation.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2289302 13.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!