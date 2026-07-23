MAX Automation Aktie

MAX Automation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DA58 / ISIN: DE000A2DA588

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23.07.2026 09:00:04

EQS-AFR: MAX Automation SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MAX Automation SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MAX Automation SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.07.2026 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die MAX Automation SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.maxautomation.com/de/investor-relations/finanzberichte

23.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MAX Automation SE
Steinhöft 11
20459 Hamburg
Deutschland
Internet: www.maxautomation.com
LEI Code: 391200LVVLZVDYZGZB05

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2368418  23.07.2026 CET/CEST

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