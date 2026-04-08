Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
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08.04.2026 10:15:03
EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Mayr-Melnhof Karton AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://mm.group/wp-content/uploads/Jahresfinanzbericht_2025_DE.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://mm.group/wp-content/uploads/MM-Annual-Financial-Report-2025.pdf
08.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.mm.group
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2304860 08.04.2026 CET/CEST
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