Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|
20.08.2026 12:12:03
EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Mayr-Melnhof Karton AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://mm.group/wp-content/uploads/MM-Halbjahresbericht-2026.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://mm.group/wp-content/uploads/MM-Half-year-Report-2026.pdf
20.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.mm.group
|LEI Code:
|5299001AMHDLKUM80611
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2386360 20.08.2026 CET/CEST
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