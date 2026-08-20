Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|
20.08.2026 12:12:03
EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Release of Financial Reports
Mayr-Melnhof Karton AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://mm.group/wp-content/uploads/MM-Halbjahresbericht-2026.pdf
Language: English
Address: https://mm.group/wp-content/uploads/MM-Half-year-Report-2026.pdf
20.08.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Austria
|Internet:
|www.mm.group
|LEI Code:
|5299001AMHDLKUM80611
|End of News
|EQS News Service
|
2386360 20.08.2026 CET/CEST
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