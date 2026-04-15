EQS-AFR: MBB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MBB SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

MBB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



15.04.2026 / 17:38 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

Hiermit gibt die MBB SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 16.04.2026Ort: https://www.mbb.com/ir/finanzberichte.html Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 16.04.2026Ort: https://www.mbb.com/ir/finanzberichte.html

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