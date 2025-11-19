MediClin Aktie
WKN: 659510 / ISIN: DE0006595101
|
19.11.2025 12:36:03
EQS-AFR: MEDICLIN AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MediClin AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die MEDICLIN AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/
19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MEDICLIN AG
|Okenstraße 27
|77652 Offenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.mediclin.de
