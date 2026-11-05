MediClin Aktie
WKN: 659510 / ISIN: DE0006595101
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05.11.2026 15:14:21
EQS-AFR: MediClin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MediClin AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die MEDICLIN AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 03.05.2027
Ort: https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.05.2027
Ort: https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027
Ort: https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027
Ort: https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/
05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MEDICLIN AG
|Okenstraße 27
|77652 Offenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.mediclin.de
|LEI Code:
|5299007ZHUSGAJRMWH73
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2429428 05.11.2026 CET/CEST
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