Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
|
04.12.2025 15:51:13
EQS-AFR: Medios AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Medios AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Medios AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 12, 2026
Address: https://investors.medios.group/reporting-center
Language: English
Date of disclosure: August 12, 2026
Address: https://investors.medios.group/en/reporting-center
04.12.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Medios AG
|Heidestraße 9
|10557 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.medios.group
|End of News
|EQS News Service
|
2240664 04.12.2025 CET/CEST
|12.11.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Medios Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
