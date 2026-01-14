Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

14.01.2026 15:06:23

EQS-AFR: Mercedes-Benz Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Mercedes-Benz Group AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Mercedes-Benz Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

14.01.2026 / 15:06 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Mercedes-Benz Group AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)

Language: German
Date of disclosure: April 29, 2026
Address: https://group.mercedes-benz.com/q1-2026/

Language: English
Date of disclosure: April 29, 2026
Address: https://group.mercedes-benz.com/q1-2026/en/

Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)

Language: German
Date of disclosure: October 28, 2026
Address: https://group.mercedes-benz.com/q3-2026/

Language: English
Date of disclosure: October 28, 2026
Address: https://group.mercedes-benz.com/q3-2026/en/

14.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Germany
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
End of News EQS News Service

2260090  14.01.2026 CET/CEST

