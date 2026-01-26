Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|
26.01.2026 15:34:43
EQS-AFR: Merck KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Merck KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Merck KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.merckgroup.com/de/investors/reports-and-financials.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.merckgroup.com/en/investors/reports-and-financials.html
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.merckgroup.com/de/investors/reports-and-financials.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.merckgroup.com/en/investors/reports-and-financials.html
26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Merck KGaA
|Frankfurter Str. 250
|64293 Darmstadt
|Deutschland
|Internet:
|https://www.merckgroup.com/de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2266094 26.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!