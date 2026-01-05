MeVis Medical Solutions Aktie
WKN DE: A0LBFE / ISIN: DE000A0LBFE4
05.01.2026 11:52:53
EQS-AFR: MeVis Medical Solutions AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Preliminary announcement financial reports: MeVis Medical Solutions AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
MeVis Medical Solutions AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: January 29, 2026
Address: https://www.mevis.de/investor-relations/finanzberichte
Report Type: Financial report (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: May 21, 2026
Address: https://www.mevis.de/investor-relations/finanzberichte
|Language:
|English
|Company:
|MeVis Medical Solutions AG
|Caroline-Herschel-Str. 1
|28359 Bremen
|Germany
|Internet:
|http://www.mevis.de
