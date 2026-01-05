MeVis Medical Solutions Aktie
EQS-AFR: MeVis Medical Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MeVis Medical Solutions AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die MeVis Medical Solutions AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.01.2026
Ort: https://www.mevis.de/investor-relations/finanzberichte
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.05.2026
Ort: https://www.mevis.de/investor-relations/finanzberichte
