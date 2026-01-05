EQS-AFR: MeVis Medical Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MeVis Medical Solutions AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

MeVis Medical Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



05.01.2026 / 11:52 CET/CEST

Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.01.2026

Ort:



Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 21.05.2026

Ort:

Hiermit gibt die MeVis Medical Solutions AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 29.01.2026Ort: https://www.mevis.de/investor-relations/finanzberichte Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 21.05.2026Ort: https://www.mevis.de/investor-relations/finanzberichte

