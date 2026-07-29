Mister Spex Aktie
WKN DE: A3CSAE / ISIN: DE000A3CSAE2
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29.07.2026 13:03:13
EQS-AFR: Mister Spex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mister Spex SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Mister Spex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.misterspex.com/reports-presentations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.misterspex.com/en/reports-presentations
29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mister Spex SE
|Hermann-Blankenstein-Straße 24
|10249 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.misterspex.de
|LEI Code:
|391200SBGUML8UFGNW39
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2373562 29.07.2026 CET/CEST
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