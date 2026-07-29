EQS-AFR: Mister Spex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mister Spex SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Mister Spex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.07.2026 / 13:03 CET/CEST

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Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die Mister Spex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.08.2026Ort: https://ir.misterspex.com/reports-presentations Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.08.2026Ort: https://ir.misterspex.com/en/reports-presentations

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