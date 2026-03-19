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WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908

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19.03.2026 09:10:36

EQS-AFR: MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MLP SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

19.03.2026 / 09:10 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die MLP SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://mlp-se.de/investoren/finanzpublikationen/berichte/berichte-2025/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://mlp-se.com/investors/financial-publications/reports/reports-2025/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://mlp-se.de/investoren/finanzpublikationen/berichte/berichte-2025/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://mlp-se.com/investors/financial-publications/reports/reports-2025/

19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MLP SE
Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch
Deutschland
Internet: www.mlp-se.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2294150  19.03.2026 CET/CEST

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