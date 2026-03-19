MLP Aktie
WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908
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19.03.2026 09:10:36
EQS-AFR: MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MLP SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die MLP SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://mlp-se.de/investoren/finanzpublikationen/berichte/berichte-2025/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://mlp-se.com/investors/financial-publications/reports/reports-2025/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://mlp-se.de/investoren/finanzpublikationen/berichte/berichte-2025/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://mlp-se.com/investors/financial-publications/reports/reports-2025/
19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MLP SE
|Alte Heerstraße 40
|69168 Wiesloch
|Deutschland
|Internet:
|www.mlp-se.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2294150 19.03.2026 CET/CEST
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