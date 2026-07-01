EQS-AFR: Müller - Die lila Logistik SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Müller - Die lila Logistik SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Müller - Die lila Logistik SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



01.07.2026 / 15:15 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die Müller - Die lila Logistik SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 14.08.2026Ort: https://www.lila-logistik.com/de/kennzahlen

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