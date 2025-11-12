Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|
12.11.2025 14:17:33
EQS-AFR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://www.munichre.com/finanzberichte/geschaeftsbericht-ag-2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://www.munichre.com/financial-reports/annual-report-company-2025
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://www.munichre.com/finanzberichte/geschaeftsbericht-konzern-2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://www.munichre.com/financial-reports/annual-report-group-2025
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://www.munichre.com/finanzberichte/halbjahresfinanzbericht-2026
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://www.munichre.com/financial-reports/half-year-financial-report-2026
12.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstraße 107
|80802 München
|Deutschland
|Internet:
|www.munichre.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2228560 12.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten
|
12:26
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: LUS-DAX startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)