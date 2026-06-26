NAKIKI Aktie
WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300
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26.06.2026 11:42:43
EQS-AFR: Nakiki SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NAKIKI SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Nakiki SE bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.06.2026
Ort: https://nakikifinance.com/finanzberichte/
26.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2354978 26.06.2026 CET/CEST
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