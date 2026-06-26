EQS-AFR: Nakiki SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NAKIKI SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Nakiki SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



26.06.2026 / 11:42 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.06.2026

Ort:

Hiermit gibt die Nakiki SE bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 26.06.2026Ort: https://nakikifinance.com/finanzberichte/

26.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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