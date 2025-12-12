EQS-AFR: Nemetschek SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nemetschek SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Nemetschek SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 19.03.2026Ort: https://ir.nemetschek.com/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 19.03.2026Ort: https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.07.2026Ort: https://ir.nemetschek.com/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.07.2026Ort: https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports

