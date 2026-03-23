NORDWEST HANDEL Aktie

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WKN: 677550 / ISIN: DE0006775505

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23.03.2026 09:56:03

EQS-AFR: NORDWEST Handel AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: NORDWEST HANDEL AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
NORDWEST Handel AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

23.03.2026 / 09:56 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

NORDWEST Handel AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: March 30, 2026
Address: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte

23.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Germany
Internet: www.nordwest.com

 
End of News EQS News Service

2295872  23.03.2026 CET/CEST

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