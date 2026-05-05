NORDWEST HANDEL Aktie
WKN: 677550 / ISIN: DE0006775505
|
05.05.2026 10:56:53
EQS-AFR: NORDWEST Handel AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: NORDWEST HANDEL AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
NORDWEST Handel AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte
05.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|NORDWEST Handel AG
|Robert-Schuman-Straße 17
|44263 Dortmund
|Germany
|Internet:
|www.nordwest.com
|End of News
|EQS News Service
|
2321406 05.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!