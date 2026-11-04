NORDWEST HANDEL Aktie

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WKN: 677550 / ISIN: DE0006775505

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04.11.2026 14:20:21

EQS-AFR: NORDWEST Handel AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: NORDWEST HANDEL AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
NORDWEST Handel AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

04.11.2026 / 14:20 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

NORDWEST Handel AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte

04.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Germany
Internet: www.nordwest.com
LEI Code: 391200G4SXDTWLYVJN36

 
End of News EQS News Service

2428434  04.11.2026 CET/CEST

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