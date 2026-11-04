NORDWEST HANDEL Aktie
WKN: 677550 / ISIN: DE0006775505
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04.11.2026 14:20:21
EQS-AFR: NORDWEST Handel AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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EQS Preliminary announcement financial reports: NORDWEST HANDEL AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
NORDWEST Handel AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte
04.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|NORDWEST Handel AG
|Robert-Schuman-Straße 17
|44263 Dortmund
|Germany
|Internet:
|www.nordwest.com
|LEI Code:
|391200G4SXDTWLYVJN36
|End of News
|EQS News Service
|
2428434 04.11.2026 CET/CEST
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