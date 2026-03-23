NORDWEST HANDEL Aktie

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WKN: 677550 / ISIN: DE0006775505

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23.03.2026 09:56:03

EQS-AFR: NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORDWEST HANDEL AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.03.2026 / 09:56 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die NORDWEST Handel AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026
Ort: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte

23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Deutschland
Internet: www.nordwest.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2295872  23.03.2026 CET/CEST

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