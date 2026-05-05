NORDWEST HANDEL Aktie
WKN: 677550 / ISIN: DE0006775505
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05.05.2026 10:56:53
EQS-AFR: NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORDWEST HANDEL AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die NORDWEST Handel AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte
05.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORDWEST Handel AG
|Robert-Schuman-Straße 17
|44263 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|www.nordwest.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2321406 05.05.2026 CET/CEST
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