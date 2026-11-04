NORDWEST HANDEL Aktie

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WKN: 677550 / ISIN: DE0006775505

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04.11.2026 14:20:21

EQS-AFR: NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORDWEST HANDEL AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

04.11.2026 / 14:20 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die NORDWEST Handel AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte

04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Deutschland
Internet: www.nordwest.com
LEI Code: 391200G4SXDTWLYVJN36

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2428434  04.11.2026 CET/CEST

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