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02.11.2026 18:00:01

EQS-AFR: NORMA Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: NORMA Group SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
NORMA Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

02.11.2026 / 18:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

NORMA Group SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: May 05, 2027
Address: https://www.normagroup.com/global/de/investor-relations/publications-and-events/financial-reports

Language: English
Date of disclosure: May 05, 2027
Address: https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 03, 2027
Address: https://www.normagroup.com/global/de/investor-relations/publications-and-events/financial-reports

Language: English
Date of disclosure: November 03, 2027
Address: https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports

02.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Germany
Internet: www.normagroup.com
LEI Code: 5299000LM9HC76W5XD46

 
End of News EQS News Service

2422568  02.11.2026 CET/CEST

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