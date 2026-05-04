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04.05.2026 09:22:43

EQS-AFR: NORMA Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORMA Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
NORMA Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

04.05.2026 / 09:22 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die NORMA Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort: https://www.normagroup.com/global/de/investor-relations/publications-and-events/financial-reports

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort: https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports

04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
Internet: www.normagroup.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2320314  04.05.2026 CET/CEST

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