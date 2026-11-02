EQS-AFR: NORMA Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORMA Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

NORMA Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



02.11.2026 / 18:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027

Ort:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2027

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2027

Ort:

Hiermit gibt die NORMA Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 05.05.2027Ort: https://www.normagroup.com/global/de/investor-relations/publications-and-events/financial-reports Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 05.05.2027Ort: https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 03.11.2027Ort: https://www.normagroup.com/global/de/investor-relations/publications-and-events/financial-reports Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 03.11.2027Ort: https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports

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