NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
|
02.11.2026 18:00:01
EQS-AFR: NORMA Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORMA Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die NORMA Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027
Ort: https://www.normagroup.com/global/de/investor-relations/publications-and-events/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027
Ort: https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2027
Ort: https://www.normagroup.com/global/de/investor-relations/publications-and-events/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2027
Ort: https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports
02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORMA Group SE
|Edisonstr. 4
|63477 Maintal
|Deutschland
|Internet:
|www.normagroup.com
|LEI Code:
|5299000LM9HC76W5XD46
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2422568 02.11.2026 CET/CEST
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