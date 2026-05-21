EQS-AFR: Novem Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Novem Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Novem Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



21.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.06.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.06.2026

Ort:

Hiermit gibt die Novem Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 25.06.2026Ort: https://ir.novem.com/de/reports-presentations Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 25.06.2026Ort: https://ir.novem.com/reports-presentations

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