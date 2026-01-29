Novem Gruppe Aktie
WKN DE: A3CSWZ / ISIN: LU2356314745
|
29.01.2026 09:00:14
EQS-AFR: Novem Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Novem Group S.A.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Novem Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.02.2026
Ort: https://ir.novem.com/de/reports-presentations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.02.2026
Ort: https://ir.novem.com/reports-presentations
Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Novem Group S.A.
|19, rue Edmond Reuter
|L-5326 Contern
|Luxemburg
