Nucletron Electronic Aktie
WKN: 678960 / ISIN: DE0006789605
23.09.2025 00:00:04
EQS-AFR: Nucletron Electronic AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Preliminary announcement financial reports: Nucletron Electronic AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Nucletron Electronic AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: September 30, 2025
Address: http://web.nucletron.ag/fileadmin/Finanzberichte/2025/NUCAG_Halbjahresfinanzbericht_2025.pdf
23.09.2025 CET/CEST
|English
|Nucletron Electronic AG
|Riesstraße 8
|80992 München
|Germany
|www.nucletron.ag
2199982 23.09.2025 CET/CEST
