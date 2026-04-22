Nucletron Electronic Aktie
WKN: 678960 / ISIN: DE0006789605
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22.04.2026 16:05:33
EQS-AFR: Nucletron Electronic AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: Nucletron Electronic AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Nucletron Electronic AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: http://web.nucletron.ag/fileadmin/Finanzberichte/2025/NUCAG_Jahresfinanzbericht_2025.pdf
22.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Nucletron Electronic AG
|Riesstraße 8
|80992 München
|Germany
|Internet:
|www.nucletron.ag
|End of News
|EQS News Service
|
2313268 22.04.2026 CET/CEST
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